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У православных сегодня Радоница — пасхальное поминовение усопших
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У православных сегодня Радоница — пасхальное поминовение усопших 

BFM.RU 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В православной традиции сегодня ­­— пасхальное поминовение усопших — Радоница. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля, сообщает РИА Новости. Как уточнили в патриаршей пресс-службе, богослужение начнется в 09.30.
Отошедших в мир иной поминают на девятый день после Пасхи. Церковь призывает в этот день вспомнить свой род и радоваться, поскольку умершие уходят из земной жизни и рождаются «в жизнь вечную».
Во всех храмах Русской православной церкви сегодня проходят заупокойные богослужения, после которых, по сложившейся традиции, христиане посещают кладбища.
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