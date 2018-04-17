В православной традиции сегодня — пасхальное поминовение усопших — Радоница. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля, сообщает РИА Новости. Как уточнили в патриаршей пресс-службе, богослужение начнется в 09.30.
Отошедших в мир иной поминают на девятый день после Пасхи. Церковь призывает в этот день вспомнить свой род и радоваться, поскольку умершие уходят из земной жизни и рождаются «в жизнь вечную».
Во всех храмах Русской православной церкви сегодня проходят заупокойные богослужения, после которых, по сложившейся традиции, христиане посещают кладбища.