У православных сегодня Радоница — пасхальное поминовение усопших

Отошедших в мир иной поминают на девятый день после Пасхи. Церковь призывает в этот день вспомнить свой род и радоваться, поскольку умершие уходят из земной жизни и рождаются «в жизнь вечную».