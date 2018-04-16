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Челябинские юнармейцы обнаружили останки 38 солдат Красной Армии в Северном Крыму
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Челябинские юнармейцы обнаружили останки 38 солдат Красной Армии в Северном Крыму 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Челябинские юнармейцы обнаружили во время поисковой экспедиции «Вахта памяти в Северном Крыму» останки 38 советских солдат, которые погибли в сражениях Великой Отечественной войны в 1944 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Обнаружены останки 38 солдат Красной Армии на участке ожесточенных боев начала Крымской освободительной операции в апреле 1944 года на Перекопе. По всем находкам составлены соответствующие документы. Будут предприняты попытки установить личности погибших, чтобы передать информацию родственникам", — сказали в пресс-службе.
Для школьников из челябинской области апрельская экспедиция стала уже пятой на территории Крыма. «За годы поисковых работ совместно с крымским отрядом „Тафрос“ им удалось обнаружить останки более 300 солдат Красной Армии», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Предложение главы военного ведомства было поддержано президентом России Владимиром Путиным, 22 мая 2016 года первые 104 школьника из Ярославской области были приняты в ряды юнармейцев.
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