Челябинские юнармейцы обнаружили останки 38 солдат Красной Армии в Северном Крыму

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Челябинские юнармейцы обнаружили во время поисковой экспедиции «Вахта памяти в Северном Крыму» останки 38 советских солдат, которые погибли в сражениях Великой Отечественной войны в 1944 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Обнаружены останки 38 солдат Красной Армии на участке ожесточенных боев начала Крымской освободительной операции в апреле 1944 года на Перекопе. По всем находкам составлены соответствующие документы. Будут предприняты попытки установить личности погибших, чтобы передать информацию родственникам", — сказали в пресс-службе.