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Сергиев Посад может стать духовным центром православия
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Сергиев Посад может стать духовным центром православия 

Газета.Ru 2 часа назад
Дать городу особый статус предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Свято‐Троицкой Сергиевой Лавры.
Заседание проходило на территории Лавры. Встречу возглавил патриарх Кирилл как почетный председатель совета. Участие в заседании принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Патриарх Кирилл рассказал, что к нему стали поступать предложения от жителей сделать Сергиев Посад духовным центром православия. Например, наподобие того, как Ватикан является центром римско-католической церкви. Чтобы дать областному городу особый статус, предстоятель Русской православной церкви отметил, что необходимо провести реконструкцию: отреставрировать памятники истории и улучшить инфраструктуру.
"И вот среди представителей общественности и власти стали возникать идеи, чтобы попытаться дать Сергиеву Посаду особый статус и провести серьезную реконструкцию города. Чтобы были не только сохранены исторические памятники, но была сделана благоприятная среда для обитания людей. Все это подчеркнет духовный статус города", — сказал патриарх Кирилл.
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