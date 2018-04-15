Сергиев Посад может стать духовным центром православия

Андрей Воробьев. Заседание проходило на территории Лавры. Встречу возглавил патриарх Кирилл как почетный председатель совета. Участие в заседании принял и губернатор Московской области

Патриарх Кирилл рассказал, что к нему стали поступать предложения от жителей сделать Сергиев Посад духовным центром православия. Например, наподобие того, как Ватикан является центром римско-католической церкви . Чтобы дать областному городу особый статус, предстоятель Русской православной церкви отметил, что необходимо провести реконструкцию: отреставрировать памятники истории и улучшить инфраструктуру.

"И вот среди представителей общественности и власти стали возникать идеи, чтобы попытаться дать Сергиеву Посаду особый статус и провести серьезную реконструкцию города. Чтобы были не только сохранены исторические памятники, но была сделана благоприятная среда для обитания людей. Все это подчеркнет духовный статус города", — сказал патриарх Кирилл.