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Моуринью: «МЮ» был заслуженно наказан в игре с «Вест Бромвичем»
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Моуринью: «МЮ» был заслуженно наказан в игре с «Вест Бромвичем» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью прокомментировал поражение от аутсайдера АПЛ «Вест Бромвича» (0:1).
"Думаю, мы были заслуженно наказаны, поскольку мастерски создавали трудности. Все было усложнено, футболисты не хотели играть просто. В нашей игре не было гладкости и мы дали сопернику шанс на победу.
Я завоевал восемь титулов и не попал на седьмое небо из-за победы над «Манчестер Сити», это только три очка. Но я видел многих людей, которые на седьмом небе от нашей победы над «Сити», — цитирует Моуринью Bleacher Report.
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