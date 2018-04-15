Моуринью: «МЮ» был заслуженно наказан в игре с «Вест Бромвичем»

Главный тренер ” Манчестер Юнайтед ” Жозе Моуринью прокомментировал поражение от аутсайдера АПЛ «Вест Бромвича» (0:1).

"Думаю, мы были заслуженно наказаны, поскольку мастерски создавали трудности. Все было усложнено, футболисты не хотели играть просто. В нашей игре не было гладкости и мы дали сопернику шанс на победу.

Я завоевал восемь титулов и не попал на седьмое небо из-за победы над «Манчестер Сити», это только три очка. Но я видел многих людей, которые на седьмом небе от нашей победы над «Сити», — цитирует Моуринью Bleacher Report.