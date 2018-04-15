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Компани: «Хотел бы встретиться с Гвардиолой в 18 лет»
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Компани: «Хотел бы встретиться с Гвардиолой в 18 лет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился радостью от победы в чемпионате Англии.
— «Сити» выиграл титул, но впереди у нас еще много работы, — приводит слова Компани Marca. — Мы счастливы, но при этом всегда хотим большего. В течение сезона мы показывали стабильно высокий уровень. Именно его от нас и ожидали. Сложно передать мои чувства. Я выиграл уже три трофея АПЛ, но ни разу не смог защитить титул. Мне интересно, удастся ли этой команде в следующем сезоне остаться на вершине. Я бы хотел встретиться Гвардиолой в возрасте 18-20 лет. Наверное, работая под его началом, я бы стал идеальным футболистом. Тем не менее мне и сейчас есть, чему поучиться.
”Горожане” досрочно стали чемпионами после сегодняшнего поражения ”Манчестер Юнайтед” от «Вест Бромвича» (0:1) в 34-м туре АПЛ.
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