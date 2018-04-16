Компани думает о защите титула Премьер-лиги

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани призывает команду не останавливаться на достигнутом.

Компани трижды выигрывал чемпионство с «горожанами», но во всех случаях команде не удавалось защитить титул.

"Я хочу посмотреть, есть ли у нашей команды возможность не останавливаться на достигнутом и стать ещё более успешной. Возможно, я первый, кто уже думает о следующем сезоне, но я бы хотел оставаться скромным — это не династия, а всего лишь один титул. Мы счастливы, и это прекрасно. Но нам нужно проделать много работы, чтобы раскрыть весь потенциал команды", — цитирует Компани Sky Sports.