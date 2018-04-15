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Венсан Компани: «Чемпионы! Какое замечательное чувство»
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Венсан Компани: «Чемпионы! Какое замечательное чувство» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани отметил, что рад завоеванию клубом чемпионского титула. Напомним, что сегодня, 15 апреля, "Манчестер Юнайтед" проиграл дома «Вест Бромвичу» со счетом 0:1 в 34-м туре премьер-лиги, что позволило «горожанам» досрочно стать чемпионами национального первенства.
"Чемпионы! Какое замечательное чувство. Я счастлив, что смог разделить радость от победы с нашими замечательными болельщиками" — написал на своей странице в Твиттере Компани.
Champions! What a great feeling! So happy to be able to share another trophy with our amazing fans!#ManCity #SharkTeam #Champions pic.twitter.com/8CqCtyX7vi
— Vincent Kompany (@VincentKompany) 15 апреля 2018 г.
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