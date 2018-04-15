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В Варшаве осквернили памятник воинам Красной Армии.
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В Варшаве осквернили памятник воинам Красной Армии. 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Злоумышленники разрисовали памятник советским воинам краской и написали оскорбительные слова.
В Варшаве вандалы осквернили монумент Благодарности советским воинам.
Злоумышленники разрисовали его краской. Этот мемориал уже не первый раз становится объектом вандализма. От него откалывали фрагменты, наносили оскорбительные надписи, местные власти и вовсе рассматривали вопрос демонтажа.
Москва неоднократно призывала Варшаву прекратить разрушение советских памятников. Монумент Благодарности советским воинам был открыт в сентябре 1946 года в память о солдатах, погибших в боях за Варшаву.
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