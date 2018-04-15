В Варшаве осквернили памятник воинам Красной Армии.

Злоумышленники разрисовали памятник советским воинам краской и написали оскорбительные слова.

Варшаве вандалы осквернили монумент Благодарности советским воинам.

Злоумышленники разрисовали его краской. Этот мемориал уже не первый раз становится объектом вандализма. От него откалывали фрагменты, наносили оскорбительные надписи, местные власти и вовсе рассматривали вопрос демонтажа.