Почему Болгарию не приняли в Советский Союз

Болгария добровольно пыталась вступить в СССР. Инициатива о присоединении страны к Советскому Союзу исходила от тогдашнего болгарского лидера Тодора Христова Живкова

Болгария была единственной восточноевропейской страной, которая не просто вела переговоры, зондируя возможность вступления в СССР, а несколько раз подавала официальные заявления на такое объединение.

В первый раз Живков обратился к Никите Хрущеву в 1963 году во время визита в Москву . Однако тот отшутился в свойственной ему манере: в ответ заявил буквально следующее: «Ага, хитрые какие, хотите, чтобы мы за наш счет платили грекам ваши репарации? У нас долларов нет! Если у вас есть — платите сами!». [С-BLOCK]

Речь шла о репарациях по итогам Второй мировой войны, в которой Болгария воевала на стороне Гитлера. Вторую попытку Тодор Живков предпринял уже в начале 1970-ых, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был уже Леонид Брежнев

Но и здесь, по легенде, он нарвался на шутку. Якобы Леонид Ильич отрезал: «Курица — не птица, Болгария — не заграница».