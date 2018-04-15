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Почему Болгарию не приняли в Советский Союз
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Почему Болгарию не приняли в Советский Союз 

Русская семерка 23 минуты назад
Фото: Русская семерка
Болгария добровольно пыталась вступить в СССР. Инициатива о присоединении страны к Советскому Союзу исходила от тогдашнего болгарского лидера Тодора Христова Живкова.
Болгария была единственной восточноевропейской страной, которая не просто вела переговоры, зондируя возможность вступления в СССР, а несколько раз подавала официальные заявления на такое объединение.
В первый раз Живков обратился к Никите Хрущеву в 1963 году во время визита в Москву. Однако тот отшутился в свойственной ему манере: в ответ заявил буквально следующее: «Ага, хитрые какие, хотите, чтобы мы за наш счет платили грекам ваши репарации? У нас долларов нет! Если у вас есть — платите сами!». [С-BLOCK]
Речь шла о репарациях по итогам Второй мировой войны, в которой Болгария воевала на стороне Гитлера. Вторую попытку Тодор Живков предпринял уже в начале 1970-ых, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был уже Леонид Брежнев.
Но и здесь, по легенде, он нарвался на шутку. Якобы Леонид Ильич отрезал: «Курица — не птица, Болгария — не заграница».
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