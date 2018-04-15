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«Жди меня» ищет родных солдата, погибшего в Карелии во время войны
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«Жди меня» ищет родных солдата, погибшего в Карелии во время войны 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Популярная программа в эфире показала сюжет об архангельских поисковиках, которые обнаружили в республике останки и вещи солдата, погибшего во времена Великой Отечественной войны.
В субботу, 14 апреля, на телеканале НТВ вышел выпуск программы «Жди меня». В программе рассказали историю о находках, которые были сделаны в Карелии в 2016 году, с тех пор, по словам ведущих, рассуждения и споры о них не утихают. Останки, пролежавшие в земле более 70 лет, и вещи, принадлежавшие солдату, погибшему во время Великой Отечественной войны, обнаружил поисковик из Архангельской области Виктор Постников.
Среди находок — зеркальце, на котором отпечаталось изображение с фотографии солдата. Следопытам ее впоследствии помогли реставрировать.
Также медальон с истлевшей бумагой, ложка с инициалами ГСТ, каска с именем Борис. Поисковики предположили, что на каске написана фамилия солдата — Судаков. Также среди вещей — деревянный свисток и крестик.
Останки погибшего бойца находятся в поселке Сосновый в Лоухском районе. Если поисковикам не удастся отыскать родных погибшего, то, его захоронят в братской могиле вместе с безымянными воинами.
Сотрудники программы обратились с телеэкрана ко всем зрителям, кто может узнать и помочь восстановить личность неизвестного бойца. Также «Жди меня» готова сделать экспертизу ДНК для тех, у кого дома обнаружится похожая фотография на ту, что восстановили поисковики.
Смотреть сюжет о поисковиках и бойце можно с 30-й минуты или здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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