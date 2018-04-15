Хосеп Гвардьола: «Чемпионство? В воскресенье у меня гольф»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после матча 34-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1) отметил, что не придает большого значения тому, что команда может в воскресенье стать чемпионом. Для этого "Манчестер Юнайтед" должен проиграть «Вест Бромвичу».

— Мы можем стать чемпионами в воскресенье? Я буду рад и отпраздную, — приводит ВВС слова Гвардьолы. — Но думаю, что «МЮ» обыграет «Вест Бромвич». У меня завтра игра в гольф. У меня три выходных, так что в планах — гольф, сын и друзья. Рассчитывает только на себя.