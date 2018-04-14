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В Польше отреставрировали кладбище, где захоронены более 600 советских солдат
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В Польше отреставрировали кладбище, где захоронены более 600 советских солдат 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии, открыли в Прошовицах на юге Польши после ремонта, передает РИА Новости.
В субботу состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного кладбища, которое отремонтировано силами общественной организации «Курск».
Работы по реставрации кладбища в Прошовицах были начаты в декабре 2017 года. Здесь захоронены останки солдат и офицеров 1-го Украинского фронта, которые погибли, освобождая Прошовицы.
Памятная табличка перед входом на кладбище гласит, что на нем захоронен 641 солдат Красной армии, погибший в январе 1945 года при освобождении Польши.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».
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