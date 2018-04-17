«Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл АПЛ, рекорды, серия побед

Как «Ман Сити» удалось так быстро убить интригу в АПЛ? Объясняем.

Две недели назад Луи ван Гал назвал «Манчестер Сити» машиной. Это идеальное определение не для всех матчей «Сити», но для большинства. По сравнению с первым сезоном Гвардиолы в Англии прогресс нетрудно заметить. С чем он связан?

Трансферы сыграли

Для начала очевидный момент, который нельзя не упомянуть. Эдерсон провёл больше всех в команде минут на поле. Уокер в пятёрке. Лапорт пришёл в январе и почти сразу начал выходил в основе (уже девять матчей с первых минут). Бернарду Силва — не игрок старта, но точно в обойме с 49 выходами на поле во всех турнирах к середине апреля. К относительным неудачам можно отнести Данило, который не закрепился в составе даже несмотря на травму Менди. Ну и самого Менди явно не хватало по ходу сезона, ведь именно на левый фланг обороны пришлось наибольшее количество экспериментов Пепа по ходу сезона.

Итого, два летних новичка в старте, третий в основе. Зимний новичок в старте. Трансферами Гвардиола укрепил две из трёх проблемных зон прошлого сезона: в воротах и на правом фланге обороны. Получил дополнительную вариативность на флангах атаки. Теперь можно сказать, что он настроил состав под себя. Только тяжёлая травма Менди не позволяет назвать летнее усиление идеальным. С другой стороны, даже травмированный Менди стал важной частью команды. В своём «твиттере» он ведёт хронику сезона «Сити», дал команде прозвище: «акулы» и постоянно шутит над партнёрами. На днях он вернулся к тренировкам и, конечно, сделал из этого пост: «Моя аренда в ФК „Травма“ завершена. Я снова в „Сити“, детка! Счастлив и благодарен всем за поддержку».

Восприимчивость к идеям

Среди игроков «Сити», которые к середине апреля провели на поле больше 1000 минут, только трём больше 30 лет. Фернандиньо, Давид Сильва и Компани. Зато тех, кому меньше 25 лет, сразу шесть: Эдерсон, Стерлинг, Зане, Жезус, Бернарду Силва, Стоунс. Почему это важно? Не секрет, что игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к футболу Гвардиолы. Об этом говорил Де Брёйне. Об этом говорил Габриэл Жезус . Говорил Компани. И сам Гвардиола: когда объяснял, почему долго не выпускал Бернарду Силву, когда комментировал трудности адаптации Зане и так далее. Но объяснять свои идеи Кевину Де Брёйне и Пабло Сабалете — это настолько разные занятия, что их не стоит и сравнивать. Восприимчивость разная.

Арьен Роббен недавно сказал, что «потрясён тем, какой футбол показывает „Сити“ с Гвардиолой». Отличный комплимент, но оцените парадоксальность ситуации. В «Баварии» Хосепу было проще найти общий язык с молодёжью, чем с возрастными лидерами, включая того же Роббена. На второй сезон в Манчестере, когда ушли не адаптирующиеся к его идеям футболисты, барьер между тренером и командой исчез.

Жезус рассказывает, что перешёл в «Сити», чтобы учиться у Гвардиолы. Стерлинг признаётся, что каталонец заново объяснял ему азы игры с мячом. Например, какой стороной стопы контролировать мяч, когда идёшь в дриблинг на фланге. «Я стал лучше с Гвардиолой. Но то же самое вам скажет любой в нашем составе», — это Зане. Молодая команда хочет учиться новому. Поэтому и прогрессирует быстрее.

Удачные решения сложных проблем

Ключ к пониманию игры «Ман Сити» — в его принципах позиционной игры. Глобальный тактический анализ футбола Гвардиолы можно найти на портале Fourfourtwo, он скоро будет выложен в переводе на «Чемпионате». Его стоит прочитать полностью, чтобы раз и навсегда перестать считать перекатывание мяча скучным и бессмысленным (по крайней мере, чтобы увидеть в этом смысл). Но в этом тексте нам понадобится только небольшая часть разбора. Та, которая касается кадровых проблем Пепа в Англии.

На каждой стадии атаки у игрока с мячом должны быть разные варианты для паса. Трудность в том, чтобы научить игроков занимать правильные (в системе тренера) позиции. Некоторые амплуа — например фланговые защитники — сталкиваются с такими требованиями в позиционной игре впервые в карьере. Поэтому фланги обороны — самая проблемная зона в «Сити». Непросто усвоить новые идеи после того, как ты всю карьеру бегал по бровке. Поэтому Хосеп так часто ставил на эту позицию номинальных центральных полузащитников, которые изначально привыкли к более разнообразным перемещениям по полю. Фернандиньо, Делф, Зинченко: всё это не крайние защитники, но у Гвардиолы каждый из них неоднократно играл на этой позиции.

Другой пример удачных тактических решений: Кевин Де Брёйне. Он не превратился в опорника, но часто играет очень глубоко, рядом с Фернандиньо. Это не единственный, но один из основных вариантов стартовой расстановки. Зачем это нужно? Когда соперник качественно прессингует, разыгрывающим трудно доставить мяч в группу атаки. Чтобы владение не превращалось в перепас центральных защитников, Де Брёйне опускается к ним и помогает доставлять мяч в атаку. Пример: домашний матч с «Тоттенхэмом». Лондонцы с первых минут включили агрессивный прессинг, но закончилось всё разгромом. Де Брёйне забил, отдал шесть пасов под удар, но главное — касался мяча чаще всех на поле. Именно это решение против высокого прессинга привело к тому, что…

Против «Сити» трудно придумать хороший план

Фактически системно сработал только план Юргена Клоппа . Поражение 3:4 в чемпионате и оглушительная оплеуха в Лиге чемпионов. Это может смазать впечатление от сезона, но надо сделать важную оговорку: никто не может сломать систему Гвардиолы лучше «Ливерпуля». Это связано исключительно с философией Клоппа. Некоторая зависимость от этой философии, в свою очередь, делает «Ливерпуль» уязвимым, так что на длинной дистанции он не смог составить Пепу конкуренцию. Сергей Титов подробно разбирал, почему «Ливерпуль» сумел так эффективно сыграть на слабостях «Сити» в Лиге чемпионов.

Если коротко: то, что сделал Клопп, очень трудно повторить. Тот же Маурисио Почеттино не смог, хотя тоже пытался (в первом круге) сковать «Сити» высоким прессингом. А большинство команд даже не пытается сопротивляться таким методом. Они предпочитают привычную компактную оборону за линией мяча. Гвардиолу это вполне устраивает.

Решает мастерство игроков, которые воплощают идею. Со Стерлингом, Сильвой, Де Брёйне и Зане в составе удаётся растягивать низкую оборону даже сильных команд. Если соперник умеет играть низким блоком и обладает качественными игроками — получается два раза по 1:0, как с «Челси» в этом сезоне. Если навыков и класса не хватает, но соперник всё равно пытается так играть — получается 7:2 и 2:0, как со «Стоком». Так в чём идеальный план? На один матч — превратиться в Клоппа. А на дистанции?

«Станет чемпионом в декабре»

Гвардиола не стал чемпионом в декабре. Но 31 декабря отрыв от второго места составил 14 очков, а от «МЮ» — 15. Именно к декабрю «Сити» получил глобальное преимущество, которое оказалось невозможно отыграть. Сейчас, за пять туров за конца сезона, отрыв от «МЮ» — 16 очков. Уже можно сказать, что Моуринью выдержал темп Гвардиолы во второй половине сезона. Но не в первой. Выдержать темп, который «Сити» задал в первой половине, не смог и сам «Сити», но и не понадобилось: этого хватило. В каком-то смысле, чемпионат действительно был выигран в декабре.

Что ещё можно улучшить?

Наверное, главную слабость чемпиона определил коллега Антон Михашенок. Игроки Гвардиолы так верят в идеи своего тренера, что, когда система не работает, они просто останавливаются. Добавлю к этому кое-что. Гвардиола настолько уверен в своей системе, что это можно назвать формой зависимости.