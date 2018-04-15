Какие рекорды бил «Манчестер Сити» на пути к чемпионству в Англии

Хосеп Гвардиола создал по-настоящему чемпионскую команду. На дистанции его команде нет равных даже в АПЛ.

«Манчестер Сити» в пятый раз в своей истории стал чемпионом Англии . Возможно, об этом пока не знает Хосеп Гвардиола. «Думаю, » Манчестер Юнайтед » обыграет «Вест Бромвич». У меня завтра игра в гольф», — сказал накануне главный тренер «горожан», отвечая на вопрос о просмотре матча ближайшего преследователя. Пока Гвардиола занят более важными делами, напоминаем, какие рекорды каталонец и его игроки били на пути к золоту АПЛ.

15 побед подряд во всех турнирах. Новый клубный рекорд был установлен командой Гвардиолы в ноябре 2017-го. 11 побед подряд в гостях. Ещё один рекорд из прошлого ноября, который покорился «Манчестер Сити». Прежде ни одна английская команда не выигрывала столько на чужих полях.

49 очков после 17 туров — лучший старт в истории АПЛ. «Манчестер Сити» побил в декабре рекорд 57-летней давности, который принадлежал «Тоттенхэму».

18 побед подряд в АПЛ. «Манчестер Сити» превзошёл в декабре достижение «Арсенала». Команда Арсена Венгера в 2002 году выиграла 14 матчей кряду.

13 очков отрыва от ближайшего преследователя к Рождеству. Никогда раньше разница в очках между первой и второй командами АПЛ не была настолько крупной. «Манчестер Сити» имел на своём счету 55 баллов после 19 туров, а «Манчестер Юнайтед» — 42. 4 раза подряд Гвардиола выигрывал приз лучшему тренеру месяца в АПЛ. Каталонца признавали героем сентября, октября, ноября и декабря. До него трижды подряд коучем месяца в чемпионате Англии становился Антонио Конте из «Челси». Кстати, Гвардиола — первый испанский тренер, сумевший выиграть золото Премьер-Лиги.

63 года «Манчестер Сити» не обыгрывал на выезде в ходе чемпионата «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Команде Гвардиолы удалось повторить успех сезона-1954/55 после того, как в марте «горожане» разгромили на выезде «канониров». 100 и более мячей за календарный год не забивала ни одна команда Англии с 1982-го. «Манчестер Сити» разменял сотню в декабре. В нынешнем сезоне АПЛ у «горожан» за пять туров до финиша 93 гола. 174 передачи выполнил полузащитник Илкай Гюндоган . В мартовской игре 29-го тура с «Челси» немец установил новый рекорд чемпионата Англии. Гюндоган превзошёл достижение своего одноклубника Яя Туре, который сделал 168 пасов в матче со «Сток Сити» в 2011-м.