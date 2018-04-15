Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне рассчитывает на досрочное чемпионство

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма», сообщает "Советский спорт"

"Это были тяжелые две недели для нас. Мы провели пять игр, в то время как «Тоттенхэм» в середине недели отдыхал. Это преимущество, которое у них было. Перед игрой мы знали, что нам остались две победы до титула. У нас неплохие шансы.

Нам осталось совсем немного до цели. Надеюсь, мы сможем завершить наш путь на следующей неделе", — цитирует Де Брейне Sky Sports.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», прошедшая 14 апреля в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн трансляцию матча.