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Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне рассчитывает на досрочное чемпионство
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Игрок «Манчестер Сити» Де Брейне рассчитывает на досрочное чемпионство 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма», сообщает "Советский спорт".
"Это были тяжелые две недели для нас. Мы провели пять игр, в то время как «Тоттенхэм» в середине недели отдыхал. Это преимущество, которое у них было. Перед игрой мы знали, что нам остались две победы до титула. У нас неплохие шансы.
Нам осталось совсем немного до цели. Надеюсь, мы сможем завершить наш путь на следующей неделе", — цитирует Де Брейне Sky Sports.
Встреча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», прошедшая 14 апреля в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн трансляцию матча.
"Манчестер Сити" с 87 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 16 очков.
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