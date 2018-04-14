С какими женщинами немецким солдатам запрещено было контактировать

Проблеме расовой чистоты в Третьем рейхе предавалось первостепенно значение. Нацистская идеологическая машина стремилась к тотальному контролю над всеми сферами человеческой жизни своих солдат.

Сверхчеловек по инструкции «сверху»

Вся жизнь солдат вермахта была расписана в инструкциях, имеющих четкую идеологическую основу — солдат-ариец должен был безупречно чистым и ложиться в постель только с женщинами-арийками, чтобы в итоге создать сверхчеловека.

Новая «религия крови»

В 1926 году в четвертом параграфе устава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСНРП) предписывалось исключение из рядов партии тех членов, которые совершили преступление на половой почве. «Чистоте крови» главные идеологи нацизма придавали первостепенное значение. Стали появляться не только социальные законы, но и новые религиозные течения. Одно из них описал немецкий философ-нацист Альфред Розенберг в своей печально знаменитой книге «Миф 20 века»: с приходом новых солдат стало возможным появление совершенно новой «религии крови», которую может создать новый человек, способный потеснить христианство.

Католички, еврейки, негритянки и цыганки

В одном из первых своих указов нацисты призывали своих сторонников не вступать в связь с женщинами католической религии, поскольку она может составить духовную конкуренцию немецкой женщины, сломить ее гордость. Затем последовали запреты на вступление в отношения с женщинами еврейской национальности. Это же касалось цыганок и негритянок. В своей книге Адольф Гитлер обосновал и запретил своим солдатам вступать в связь с женщинами еврейской национальности, считая, что еврейский дух коммерциализации и обогащения, нездоровый дух может дать в итоге нездоровых детей. Стремление к расовой гигиене — вот основа отношений между солдатами вермахта и женщинами. Впрочем, «верхушка» вермахта, навязывая солдатам свою идеологию, сама была поражена пороками: Адольф Гитлер имел в своем мужском активе совершенно противоестественные связи с женщинами: чего стоит только одна история с самоубийством племянницы фюрера, в которую он был очень сильно влюблен и оказывал всяческие знаки внимания.

Под страхом расстрела

После начала второй мировой войны солдатам вермахта запрещалось под страхом расстрела, вступать в связь с иностранными женщинами: они были рабами, которые были обязаны трудиться на благо Германии . А за связь с рабыней можно было поплатиться жизнью, истинные немцы должны были только общаться с истинными арийками, главное предназначение которых рождение большого количества детей с новой, арийской, чистой кровью. Поэтому солдатам вермахта запрещалось вступать в отношении и с немками, имеющими в своей родовой линии слабоумных, эпилептиков и других лиц с наследственными заболеваниями. Свое арийское происхождение при заключении брака нужно было подтверждать с помощью особой справке о чистоте расы. В 1944 году такие справки отменили, достаточно было на словах подтвердить свое арийское происхождение.

1939 год — волна новых запретов

Когда в 1939 году была захвачена Польша и Чехословакия, вышли приказы запрещающие вступать в интиmныe отношения с местными жителями. Но эти распоряжения особо ретивых солдат не сдерживали: насилие в отношении польских женщин было тогда самым распространенным явлением. Но у некоторых солдат вермахта все же возникали мысли о законном браке. Это противоречило главной нацистской идее о «новой крови». Поэтому заместитель фюрера Мартин Борман в 1940 году подписал секретное указание о запрете на браки с чешскими и польскими женщинами. Причем этот запрет касался не только солдат, но и обычных крестьян-членов НСНРП.

Особое разрешение фюрера

Голландии, Дании и Браки с жительницами Норвегии Бельгии тоже возбранялись: командиры частей после захвата этих стран получили соответствующие распоряжения и довели их до своих подчиненных. Но в январе 1942 года вышло небольшое послабление: начальник штаба Верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии издал секретную директиву о том, что солдаты могут заключить свои браки с гражданками Швеции Норвегии, Голландии, Дании, Финляндии и Бельгию только по особому разрешению самого фюрера.

Запретные проститутки

Впрочем, несмотря на все запреты, даже самые жесткие приказы все равно обходились стороной: немцы все равно вступали в преступные связи с женщинами на захваченных территориях. В конце июля 1940 года вышел приказ, согласно которому в войсках вермахта было разрешено организовывать солдатские бордели на оккупированной территории. Каждая женщина была отнесена к тому или иному рангу: была введена иерархия на проституток. Немецкий офицер имел право заниматься любовью только с элитными проститутками, а обычный солдат не имел права вступать в контакт с офицерской проституткой и имел отношение с женщинами попроще.

Восточный фронт — пора насилия

Официальные браки и любые проявления половой жизни на Восточном фронте подверглись жесточайшему запрету. Он не соблюдался. До сих пор в памяти многих людей сохранились ужасающие сцены насилия над девочками-подростками, их матерями и сестрами, которые совершали немецко-фашисткие войска в ходе захвата новых поселений Советского Союза. Никакие идеологические законы для немецких солдат, имеющих право победителя, не действовали. По разным данным, полевые суды Вермахта приговорили к наказанию более пяти тысяч солдат за запрещенные отношения с русскими женщинами, н ов действительности таких случаев было намного больше, о чем свидетельствуют документы Нюрнбергского процесса, где советские государственные обвинители привели факты чудовищных издевательств.