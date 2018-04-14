В храме святых апостола Тимофея и мученицы Татианы будет пребывать икона святой Матроны 

По 21 апреля в нижегородском храме во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы будет пребывать икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей.
Об этом сообщает сайт Нижегородской епархии.
Храм расположен на улице Трамвайной в Ленинском районе Нижнего Новгорода (Молитовское благочиние Нижегородской епархии). Икона и частица мощей святой будет пребывать там по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Постоянно этот святой образ находится в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира, расположенном в деревне Сартаково Богородского района Нижегородской области.