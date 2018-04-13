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5 мифов, навязанных нам психологами
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5 мифов, навязанных нам психологами 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Миф №1  Люди делятся на аудиалов — воспринимающих информацию на слух и визуалов — воспринимающих мир исключительно глазами. В зависимости от этого, их следует учить и доносить до них сведения. Но этого не так. Как показали научные исследования, в «чистом» виде эти типы не встречаются.
Миф №2  Надо улыбаться и, тем самым, вы автоматически расположите к себе людей. Сейчас уже известно: подавление и маскировка негативных эмоций только вредят. Вымученный восторг выглядит неискренне и фальшиво. Наоборот, вы можете показаться собеседнику девушкой со странностями.
Миф №3  Якобы существуют позы, которые могут помочь нам чувствовать себя уверенно. Посмотрите на героев фильмов и действуйте также. Однако исследования показали, что это не так. От этих поз нет никакого эффекта.
Миф №4  Противоположности притягиваются, считаете вы? Как бы не так. На самом деле мы выбираем похожих на нас людей как внешне, так и по жизненным ценностям, воспитанию.
Миф №5  Начитавшись рекомендаций психологов, молодые начальники начали устраивать подчиненным стресс в виде коллективных мозговых штурмов. Мол, таким образом, творческие люди быстрее найдут новые идеи, подходы и решения задачи. Но этот метод не работает, совсем. Наоборот, у сотрудников получается лучше генерировать креативные идеи в одиночку.
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