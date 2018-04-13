5 мифов, навязанных нам психологами

Миф №1 Люди делятся на аудиалов — воспринимающих информацию на слух и визуалов — воспринимающих мир исключительно глазами. В зависимости от этого, их следует учить и доносить до них сведения. Но этого не так. Как показали научные исследования, в «чистом» виде эти типы не встречаются.

Миф №2 Надо улыбаться и, тем самым, вы автоматически расположите к себе людей. Сейчас уже известно: подавление и маскировка негативных эмоций только вредят. Вымученный восторг выглядит неискренне и фальшиво. Наоборот, вы можете показаться собеседнику девушкой со странностями.

Миф №3 Якобы существуют позы, которые могут помочь нам чувствовать себя уверенно. Посмотрите на героев фильмов и действуйте также. Однако исследования показали, что это не так. От этих поз нет никакого эффекта.

Миф №4 Противоположности притягиваются, считаете вы? Как бы не так. На самом деле мы выбираем похожих на нас людей как внешне, так и по жизненным ценностям, воспитанию.

Миф №5 Начитавшись рекомендаций психологов, молодые начальники начали устраивать подчиненным стресс в виде коллективных мозговых штурмов. Мол, таким образом, творческие люди быстрее найдут новые идеи, подходы и решения задачи. Но этот метод не работает, совсем. Наоборот, у сотрудников получается лучше генерировать креативные идеи в одиночку.