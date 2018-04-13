Ленинский район может стать новым «героем» Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . Ленинский район Крыма может получить звание «Район воинской доблести» за вклад в освобождение Керченского полуострова во времена Великой Отечественной войны.

"В обращении собраны материалы, следуя из которых Ленинский район имеет право носить звание «Район воинской доблести» за значительный вклад в освобождение всего Керченского полуострова и ближайших городов. Акманайские позиции представлены к званию «Рубеж воинской доблести», а населенные пункты, в которых шли самые ожесточенные бои, — к званию «Населенный пункт воинской доблести», — уточнил Николай Шевченко.

По его словам, осенью 2017 года на территории района в ходе поисковых работ были обнаружены более 70 останков бойцов советской армии. В годовщину освобождения тела 43 военнослужащих захоронили в братской могиле села Батальное.

Перезахоронение останков солдат советской армии на памятном митинге-реквиеме в честь освобождения Керченского полуострова от немецко-фашистских захватчиков в селе Батальное Ленинского района

"Среди погибших политрук Михаил Федорович Мурачевский, у которого в кармане были документы и личная печать, а также красноармеец Михаил Петрович Бугаев при котором найден именной котелок", — рассказал Николай Шевченко.

В этом году поисковые организации начнут работу в Ленинском районе в мае.