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Ленинский район может стать новым «героем» Крыма
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Ленинский район может стать новым «героем» Крыма 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Ленинский район Крыма может получить звание «Район воинской доблести» за вклад в освобождение Керченского полуострова во времена Великой Отечественной войны.
Соответствующее письмо на имя главы Крыма Сергея Аксенова и председателя Госсовета Республики Владимира Константинова направили руководитель военно-патриотического поискового объединения ДОСААФ «Крым-Поиск» Николай Шевченко совместно с райадминистрацией.
"В обращении собраны материалы, следуя из которых Ленинский район имеет право носить звание «Район воинской доблести» за значительный вклад в освобождение всего Керченского полуострова и ближайших городов. Акманайские позиции представлены к званию «Рубеж воинской доблести», а населенные пункты, в которых шли самые ожесточенные бои, — к званию «Населенный пункт воинской доблести», — уточнил Николай Шевченко.
По его словам, осенью 2017 года на территории района в ходе поисковых работ были обнаружены более 70 останков бойцов советской армии. В годовщину освобождения тела 43 военнослужащих захоронили в братской могиле села Батальное.
Перезахоронение останков солдат советской армии на памятном митинге-реквиеме в честь освобождения Керченского полуострова от немецко-фашистских захватчиков в селе Батальное Ленинского района
"Среди погибших политрук Михаил Федорович Мурачевский, у которого в кармане были документы и личная печать, а также красноармеец Михаил Петрович Бугаев при котором найден именной котелок", — рассказал Николай Шевченко.
В этом году поисковые организации начнут работу в Ленинском районе в мае.
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