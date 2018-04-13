Reuters: Jaguar Land Rover сократит около 1000 рабочих мест в Великобритании

ТАСС , 13 апреля. Компания Jaguar Land Rover сократит около 1000 рабочих мест на своих двух предприятиях в Великобритании из-за падения продаж, вызванных ситуацией вокруг выхода страны из Евросоюза . Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, сокращения коснутся заводов в Солихалле и Касл Бромвиче. «В свете продолжающихся потрясений, влияющих на автомобильную промышленность, мы вносим коррективы в наш график производства и числа работников», — приводит агентство заявление компании, которая, однако, не раскрыла официально число сотрудников, которые будут сокращены.

Как отмечает агентство, продажи автомобилей Jaguar в этом году на внутреннем рынке упали на 26%, а Land Rover — на 20%.