Гвардиола: «Теперь перед нами остаётся самый важный трофей сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил на пресс-конференции в преддверии матча 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

"Тоттенхэм" — фантастическая команда, они очень хорошо выступают на протяжении последних двух или трех сезонов. Сейчас они дошли до полуфинала Кубка Англии . Нас ожидает очень сложный матч.

Теперь перед нами остается самый важный трофей сезона, нам нужно 5 очков в 6 матчах, чтобы получить его. Первый тест уже завтра, мы очень постараемся.

Агуэро травмирован. Он приложил большие усилия, чтобы помочь нам в последние 10-15 минут [с «Ливерпулем»]. У него проблемы с коленом после столкновения с Эшли Янгом, он не мог тренироваться. Мы очень рассчитываем на него, ему важно восстановитсья к чемпионату мира", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.