Гвардиола: «Теперь перед нами остаётся самый важный трофей сезона» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил на пресс-конференции в преддверии матча 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
"Тоттенхэм" — фантастическая команда, они очень хорошо выступают на протяжении последних двух или трех сезонов. Сейчас они дошли до полуфинала Кубка Англии. Нас ожидает очень сложный матч.
Теперь перед нами остается самый важный трофей сезона, нам нужно 5 очков в 6 матчах, чтобы получить его. Первый тест уже завтра, мы очень постараемся.
Агуэро травмирован. Он приложил большие усилия, чтобы помочь нам в последние 10-15 минут [с «Ливерпулем»]. У него проблемы с коленом после столкновения с Эшли Янгом, он не мог тренироваться. Мы очень рассчитываем на него, ему важно восстановитсья к чемпионату мира", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.