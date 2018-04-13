Чудеса архитектуры: футуристические здания эпохи социализма

Архитектурные творения времен СССР впечатляют своим футуристическим видом, а также служат напоминанием о том, что несколько десятков лет назад люди имели совершенно иные приоритеты. На территории бывших социалистических стран располагаются проекты изобретательных советских архитекторов, которые до сих пор удивляют своей смелостью.

В столице и крупнейшем городе Молдавии, Кишиневе , во времена СССР возвели монументальное здание, где разместилась цирковая арена. До сих пор эта постройка выполняет свою первоначальную функцию. Грузия

На территории Грузии было построено необычное здание, в котором раньше размещалось министерство автомобильных дорог страны. Теперь же здесь работает коммерческий банк, а за зданием прилежно ухаживают. Болгария

На вершине Балканских гор, пике Бузлуджа, в Болгарии был возведен дом Болгарской коммунистической партии. Это здание напоминает по своей форме космический корабль, но на данный момент оно пришло в упадок. Крым

В Ялте на Крымском полуострове разместился необычный санаторий, который выполнен в форме инопланетного корабля. Это здание до сих пор используется как место для отдыха. Словакия

Радиоцентр в Братиславе имеет форму перевернутой пирамиды, а его строительство заняло 16 лет, поскольку требовало большой инженерной работы. Власти поддерживают это здание в порядке, постоянно выделяя средства на его обновление и ремонт. Россия

Наибольшее число грандиозных советских построек, разумеется, сохранилось в России, но из всех особенно выделяется Научный центр робототехники. Эта постройка разместилась в Санкт-Петербурге и выглядит весьма зловеще из-за острых углов, особенно на фоне мрачного города. Украина

В киевском отеле «Салют» можно узнать знакомый советский космический стиль, выполненный архитектором Абрамом Милетским. Это здание появилось в 1984 году, впечатляя своим нестандартным видом и помпезностью. Македония