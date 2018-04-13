Чудеса архитектуры: футуристические здания эпохи социализма 

Архитектурные творения времен СССР впечатляют своим футуристическим видом, а также служат напоминанием о том, что несколько десятков лет назад люди имели совершенно иные приоритеты. На территории бывших социалистических стран располагаются проекты изобретательных советских архитекторов, которые до сих пор удивляют своей смелостью.
В столице и крупнейшем городе Молдавии, Кишиневе, во времена СССР возвели монументальное здание, где разместилась цирковая арена. До сих пор эта постройка выполняет свою первоначальную функцию. Грузия
На территории Грузии было построено необычное здание, в котором раньше размещалось министерство автомобильных дорог страны. Теперь же здесь работает коммерческий банк, а за зданием прилежно ухаживают. Болгария
На вершине Балканских гор, пике Бузлуджа, в Болгарии был возведен дом Болгарской коммунистической партии. Это здание напоминает по своей форме космический корабль, но на данный момент оно пришло в упадок. Крым
В Ялте на Крымском полуострове разместился необычный санаторий, который выполнен в форме инопланетного корабля. Это здание до сих пор используется как место для отдыха. Словакия
Радиоцентр в Братиславе имеет форму перевернутой пирамиды, а его строительство заняло 16 лет, поскольку требовало большой инженерной работы. Власти поддерживают это здание в порядке, постоянно выделяя средства на его обновление и ремонт. Россия
Наибольшее число грандиозных советских построек, разумеется, сохранилось в России, но из всех особенно выделяется Научный центр робототехники. Эта постройка разместилась в Санкт-Петербурге и выглядит весьма зловеще из-за острых углов, особенно на фоне мрачного города. Украина
В киевском отеле «Салют» можно узнать знакомый советский космический стиль, выполненный архитектором Абрамом Милетским. Это здание появилось в 1984 году, впечатляя своим нестандартным видом и помпезностью. Македония
В Крушево, Республика Македония, находится мемориальный комплекс под названием Илинден, строительство которого началось в 1972 году. Он посвящен солдатам, которые принимали участие в восстании против османского владычества.]]>