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В Калининградской области сосчитали памятники истории и культуры
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В Калининградской области сосчитали памятники истории и культуры 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
На территории Калининградской области в качестве памятников истории и культуры учтено 194 военно-мемориальных объекта, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, включая 158 воинских захоронений.
Полномочия по сохранению и госохране большинства таких объектов возложены на органы местного самоуправления: 179 воинских захоронений имеют статус памятников местного (муниципального) значения. Почти две трети военно-мемориальных объектов периода Великой Отечественной войны общего количества находится на территории семи муниципалитетов.
Нарушения нормативного состояния мемориальных памятников выявлены почти в половине муниципальных образований региона.
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