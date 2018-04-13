Экспозицию в РГБМ посвятят уникальным традициям Болгарии 

Выставка работ болгарских фотохудожников откроется в Российской библиотеке для молодежи.
Следующая неделя на Преображенке начнется с интересного культурного события. Открывается выставка болгарских фотохудожников, которые покажут свои работы, на которых запечатлены в образах и красках традиции и обычаи этой страны. Преображенцы смогут увидеть обрядовые танцы на раскаленных углях, игру на волынке, конные скачки в день Святого Феодора, хоровод девушек и суровый мужской танец в день Святого Йордана. На открытии выставки будет присутствовать кандидат искусствоведения, куратор программ Болгарского культурного института в Москве Майя Праматарова.
Открытие выставки запланировано на 16 апреля, 18.00. Вход на мероприятие свободный.