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В Болгарии найден мифологический артефакт возрастом 2500 лет
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В Болгарии найден мифологический артефакт возрастом 2500 лет 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В Национальном археологическом музее в Софии (Болгария) впервые представили хорошо сохранившийся сосуд с изображением мифологического царя Эдипа. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.
Сосуд, монеты, украшения и другие предметы были обнаружены при раскопках города Созополя. В древности на его месте находилась греческая колония Аполлония Понтийская.
Анализ показал, что хорошо сохранившийся сосуд был изготовлен в V веке до нашей эры. Он использовался для смешивания воды с вином. На нем изображен Эдип и Сфинкс — крылатое чудовище с львиным телом и женской головой.
Согласно греческой мифологии Эдип разгадал загадку Сфинкса и тем самым спас Фивы от уничтожения. Чудовище по велению богов бросилось со скалы в море.
Также археологи обнаружили руины храма, построенного греческими поселенцами в VI веке до нашей эры, и более поздние средневековые захоронения.
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