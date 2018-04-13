В Болгарии найден мифологический артефакт возрастом 2500 лет

В Национальном археологическом музее в Софии Болгария ) впервые представили хорошо сохранившийся сосуд с изображением мифологического царя Эдипа. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

Сосуд, монеты, украшения и другие предметы были обнаружены при раскопках города Созополя. В древности на его месте находилась греческая колония Аполлония Понтийская.

Анализ показал, что хорошо сохранившийся сосуд был изготовлен в V веке до нашей эры. Он использовался для смешивания воды с вином. На нем изображен Эдип и Сфинкс — крылатое чудовище с львиным телом и женской головой.

Согласно греческой мифологии Эдип разгадал загадку Сфинкса и тем самым спас Фивы от уничтожения. Чудовище по велению богов бросилось со скалы в море.

Также археологи обнаружили руины храма, построенного греческими поселенцами в VI веке до нашей эры, и более поздние средневековые захоронения.