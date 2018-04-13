Чудотворная икона Матроны Московской прибыла в Нижний Новгород

Чудотворная икона Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в нижегородский храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы. С 13 по 21 апреля образу можно поклониться на улице Трамвайной в Ленинском районе. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

Постоянно святыня хранится в деревне Сартаково Богородского района. Помолиться перед иконой верующие приходят в храм в честь святого равноапостольного князя Владимира

Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых православных святых. Православные просят у святой исцеления от болезней, сохранения семьи, помощи при финансовых трудностях, ограждения от обмана и лжи, защиты от стихийных бедствий.

Напомним, пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде.

Фото: Нижегородская митрополия