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Чудотворная икона Матроны Московской прибыла в Нижний Новгород
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Чудотворная икона Матроны Московской прибыла в Нижний Новгород 

В городе N 7 часов назад
Фото: В городе N
Чудотворная икона Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в нижегородский храм во имя святых апостола Тимофея и мученицы Татианы. С 13 по 21 апреля образу можно поклониться на улице Трамвайной в Ленинском районе. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.
Постоянно святыня хранится в деревне Сартаково Богородского района. Помолиться перед иконой верующие приходят в храм в честь святого равноапостольного князя Владимира.
Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых православных святых. Православные просят у святой исцеления от болезней, сохранения семьи, помощи при финансовых трудностях, ограждения от обмана и лжи, защиты от стихийных бедствий.
Напомним, пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде.
Фото: Нижегородская митрополия
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