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Девушки в Изральской армии: самая красивая армия в мире
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Девушки в Изральской армии: самая красивая армия в мире 

Карельские вести 7 часов назад
Про то, что в Израиле женщины являются военнообязанными, известно, наверное, каждому. Они отдают свой долг родине наравне с мужчинами и иногда даже вместе с мужчинами. Сейчас большинство девушек призывается в небоевые части. Им доступно 85% военных специальностей, включая летчиков и морских офицеров.
Как же выглядят представительницы прекрасного пола, проходящие службу в одном из самых современных вооруженных формирований? Давайте поближе познакомимся с солдатами, очарованию которых невозможно не поддаться!
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