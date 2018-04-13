Девушки в Изральской армии: самая красивая армия в мире

Про то, что в Израиле женщины являются военнообязанными, известно, наверное, каждому. Они отдают свой долг родине наравне с мужчинами и иногда даже вместе с мужчинами. Сейчас большинство девушек призывается в небоевые части. Им доступно 85% военных специальностей, включая летчиков и морских офицеров.

Как же выглядят представительницы прекрасного пола, проходящие службу в одном из самых современных вооруженных формирований? Давайте поближе познакомимся с солдатами, очарованию которых невозможно не поддаться!