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Когда в СССР изобрели микроволновку
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Как в СССР в 1941 году изобрели микроволновую печь 

Русская семерка 8 часов назад
Фото: Русская семерка
В западных изданиях бульварной прессы с пугающей частотой появляются материалы, утверждающие, что большинство прорывных технологий, в том числе микроволновой печи, американцы получили от пришельцев из космоса. Это, конечно же, глупость, тем более что первая в мире микроволновка — детище советских инженеров.

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Каждый добросовестный историк, кто интересовался развитием технического прогресса, прекрасно знает, что теория использования микроволн для нагрева продуктов питания появилась еще в середине 1920-х годов. Тем не менее, патент на микроволновую печь для размораживания и разогрева пищи первым получил американец из штата Массачусетс Перси Спенсер 8 октября 1945 года. Именно эта дата считается днем рождения микроволновой печи. По распространенной легенде, идея данного полезного изобретения пришла ученому в голову в тот момент, когда у него в кармане неожиданно расплавилась плитка шоколада. Удивленный Спенсер, принялся искать причину неприятного ЧП и вскоре догадался, что поводом для столь некорректного поведения шоколадного батончика оказался магнетрон, около которого он стоял. Как известно именно это устройство генерирует микроволновое электромагнитное излучение. Достойная легенда, для полезного в домашнем хозяйстве изобретения, которое достаточно быстро освоили столовые для военных и крупные рестораны. При этом необходимо отметить, что первые микроволновые печи были крупногабаритными и тяжелыми. При высоте около двух метров их вес достигал порядка 340 кг. Те СВЧ-печи, к которым мы привыкли стали появляться на Западе лишь в 1960-х годах, а в СССР со второй половины 1970-х. Тем не менее, современная историография появления первых микроволновых печей не достоверна. На самом деле их изобрели в СССР накануне начала Великой Отечественной войны.

Неоспоримое доказательство

В авторском праве в отношении литературных произведений существует незыблемое правило: авторство закрепляется за человеком, первым опубликовавшим свой труд. В отношении изобретения микроволновой печи у СССР имеются неоспоримые доказательства своего приоритета перед Западом. Дело в том, что 13 июня 1941 года на пять лет раньше американца из Массачусетса газета «Труд» опубликовала заметку об изобретении советскими учеными микроволновой печи для разогрева пищи и размораживания продуктов. В статье подробно рассказывалось, о том, как можно использовать токи ультравысокой частоты для обработки и приготовления мясных продуктов. Данное открытие, а также создание экспериментальной модели было произведено в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности. При этом автор материала, похоже, был большим гурманом, поскольку он предельно подробно с множеством мелких деталей описал какие блюда и из каких продуктов можно готовить с помощью данного устройства. Но, меньше чем через месяц началась война, и о новых научных изобретениях пришлось забыть. Тем не менее лавры создания первой микроволновой печи в мире принадлежат именно советским ученым.
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