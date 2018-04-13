В Южно-Сахалинске эвакуировали школу из-за разбитой пробирки с бромом

В школе Южно-Сахалинска отменили занятия из-за разбитой пробирки с бромом. Никто из детей не пострадал, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня утром в одной из лаборантских во время подготовки к уроку химии в средней школе №8 была разбита пробирка с бромом. В момент инцидента детей в этом помещении не было. Сегодня в школе отменены занятия первой и второй смен», — говорится в сообщении.

После инцидента всех учащихся быстро эвакуировали на улицу. В настоящее время на месте происшествия находится вице-мэр Елена Федорова , медики, полиция, служба спасения.

Лаборантскую обследовали спасатели. Место, где была разлита ядовитая жидкость, обработано. Школа проветривается. Спасатели рекомендовали выждать не менее суток, прежде чем возобновлять занятия.

В администрации добавили, что всего из школы были эвакуированы 676 детей, а также персонал и педагоги. Возобновить занятия руководство школы планирует в понедельник.

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