Ещё
В Южно-Сахалинске эвакуировали школу из-за разбитой пробирки с бромом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южно-Сахалинске эвакуировали школу из-за разбитой пробирки с бромом 

Мир24 24 минуты назад
В школе Южно-Сахалинска отменили занятия из-за разбитой пробирки с бромом. Никто из детей не пострадал, сообщает пресс-служба администрации города.
«Сегодня утром в одной из лаборантских во время подготовки к уроку химии в средней школе №8 была разбита пробирка с бромом. В момент инцидента детей в этом помещении не было. Сегодня в школе отменены занятия первой и второй смен», — говорится в сообщении.
После инцидента всех учащихся быстро эвакуировали на улицу. В настоящее время на месте происшествия находится вице-мэр Елена Федорова, медики, полиция, служба спасения.
Лаборантскую обследовали спасатели. Место, где была разлита ядовитая жидкость, обработано. Школа проветривается. Спасатели рекомендовали выждать не менее суток, прежде чем возобновлять занятия.
В администрации добавили, что всего из школы были эвакуированы 676 детей, а также персонал и педагоги. Возобновить занятия руководство школы планирует в понедельник.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Илия II пожелал мира Грузии и всему миру Пасхальное чудо: в Иерусалиме тысячи верующих ждут Благодатного огня «Праздник духовных ценностей». Путин поздравил православных с Пасхой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США31
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии227
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН115
Байкал на грани экологической катастрофы19
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»121
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение