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Армия Бельгии заявила о планах отпускать солдат ночевать домой
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Армия Бельгии заявила о планах отпускать солдат ночевать домой 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Руководство бельгийской армии раскритиковали за инициативу разрешить новобранцам в ходе начальной подготовки спать дома, а не в казармах.
Армия страны, которая насчитывает 28 тыс. человек, страдает от повального увольнения новобранцев. Молодые солдаты жалуются, что скучают в казармах по своим друзьям и семье, сообщает The Guardian.
Поэтому руководство ВС Бельгии задумалось о том, чтобы почаще отпускать новичков домой. Представитель министерства обороны Алекс Клазен заявил газете Het Nieuwsblad, что армия собирается отреагировать на современный образ жизни.
«Армия хочет дать рекрутам больше свободных вечеров, когда можно покидать казармы. Сейчас молодых солдат ждут у ворот казармы в воскресенье вечером или, на крайний случай, в понедельник утром. Им не разрешено выходить на улицу до пятницы», — отметил он.
По его словам, руководство ВС думает о том, чтобы разрешить уходить новобранцам домой по вечерам, в случае, если они живут недалеко от военной части.
Однако ветераны Бельгии раскритиковали новую инициативу. Глава организации ветеранов Остенде, бывший десантник Дэнни Ламс заявил, что не стоит ходить на войну с мужчинами, скучающими по своей маме.
«Мы спали на холодной земле под тонким брезентом. Мы хотели служить нашей стране. Если вы позволите новобранцам возвращаться домой в течение недели, потом военные станут просить переносной дом, если их отправят на фронт», — добавил он.
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