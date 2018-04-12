В Черемушках прошла Пасхальная ярмарка

В храме Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках состоялась Пасхальная ярмарка. Благословил мероприятие настоятель храма, иерей Игорь Шаров

На благотворительную ярмарку, которая проходила в рамках пасхальных мероприятий, пришло много местных жителей. На ярмарке были представлены выпечка, пасхальные сувениры сладости и многое другое.

«Все средства, полученные от продажи, были переданы на проектирование будущего большого каменного храма», — передает пресс-служба храма Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках.