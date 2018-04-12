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Кому и зачем в Советской армии давали бром
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Кому и зачем в Советской армии давали бром 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Русская семерка
Армия была одним из самых привилегированных и уважаемых институтов в СССР. Несмотря на строгий порядок и железную дисциплину в Советской армии, воинская служба обрастала домыслами и байками, которые передавались из уст в уста — от старослужащих одного призыва к «салагам» другого. Особенно популярными были разговоры о том, что солдатам добавляют в пищу бром.

Опасный элемент

Бром — химический активный неметалл из группы галогенов. Ходили слухи, что его в порошковом виде подмешивают в еду военнослужащих с целью снижения у них либидо — сексуального желания. Делалось это для того, чтобы во время службы солдат думал исключительно о защите Родины, а не об амурных похождениях и оставшихся за пределами воинской части привлекательных гражданках.
Стоит отметить, что после нескольких месяцев службы многие солдаты действительно отмечали определенное снижение потенции. И первое подозрение в связи с этим падало именно на бром.
Однако в чистом виде данный химический элемент для организма — это настоящий яд. И мужское либидо — это последнее, что может от него пострадать. Недаром во время Первой мировой войны он использовался для производства отравляющих веществ.
Если бы военнослужащим Советской армии подсыпали его в пищу, то следующим местом их пребывания после столовой была бы санчасть. Дело в том, что бром вызывает пищеварительные расстройства, головокружения и даже кровотечение из носа. Кроме того, попав в организм человека в чистом виде, этот химический элемент приводит к покраснению и слезоточивости глаз, затрудняет дыхание, притупляет реакцию и ухудшает память.
При таких симптомах не только о девушках забудешь, но и самой службе в армии. А это уже ослабление обороноспособности государства со всеми вытекающими негативными последствиями для национальной безопасности.
Химики и медики не рекомендуют не только употреблять бром в пищу, но даже нюхать его.

Что с потенцией?

Так в чем же причина снижения потенции? Ответим сразу — не в броме. Армейская служба — серьезный стресс для организма. Для того чтобы перестроиться и приспособиться к новому режиму, большим физическим и психологическим нагрузкам, ему необходимо задействовать колоссальные ресурсы.
В таких условиях накапливается сильная усталость. В голове остаются лишь мысли о военных делах, думать о посторонних вещах просто нет времени. Этим и обусловлено снижение сексуального влечения.
А уж занятие для солдата отцы-командиры в Советской армии могли найти всегда. Список вариантов для нескучного времяпрепровождения был обширен: тут тебе и наряды со строевой подготовкой, и уборка территории части, и стрельбы, а также физическая подготовка и ознакомление с военной техникой.
Распорядок дня в армии всегда четкий и строгий, и солдат, тем более новобранец, никогда не сидит без дела. После тяжелого дня вымотанный организм просит лишь одного — отдыха, а уж никак не любовных утех.
Итак, подведем предварительный итог. Интенсивные физические нагрузки днем необходимы для нормального сна ночью, в то же время они приводят к большому расходу энергии. Это в свою очередь становится причиной снижения потенции.

Может ли бром быть полезен

В медицине бром в небольших количествах применяется для лечения нервных расстройств, в том числе бессонницы. Поэтому препараты с его содержанием противопоказаны людям, работа которых требует сосредоточенности и повышенного внимания. А именно это и необходимо для успешной воинской службы. Воинский устав и вышестоящие командиры всегда требуют от солдата концентрации и внимательности для выполнения поставленных задач. Сможет ли человек после приема седативного средства эффективно преодолевать полосу препятствий, управлять боевой техникой или попадать в десятку на стрельбах? Вряд ли.
Именно поэтому все досужие разговоры о броме в солдатском рационе — это не более чем миф, всего лишь одна из солдатских баек. Кроме того, отрицают популярный миф и служившие в воинских частях медики, и те, кто служил на кухне. Последние ведь имели прямой доступ к питанию военнослужащих, помогали поварам с приготовлением еды. И если бы случаи применения брома действительно были, то вряд ли бы эти люди не поведали о них сослуживцам, друзьям или родственникам, тем более после демобилизации.

Откуда байка

Есть мнение, что слух пустили в народе как раз военные медики. По некоторым сведениям, их коллеги на гражданке в СССР широко применяли бром для успокоения слишком буйных пациентов в психиатрических лечебницах. А в военной среде в воспитательных целях препаратом пугали излишне активных старослужащих, не знающих, куда энергию девать.
По другой версии, в Советской армии действительно одно время добавляли бром в солдатскую пищу. Было это на флоте еще в хрущевское время, да и то лишь в качестве эксперимента. По всей видимости, он был признан неудачным и информация о нем все еще засекречена.
Кстати говоря, порошок в солдатскую пищу, а если быть более точным, то в компот, все-таки добавляли. Вот только это был не бром, а крайне полезный для здоровья витамин С.
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