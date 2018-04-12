Пермский край получит 34 млн рублей на фундаментальные научные исследования 

Пермский край получит 34 млн рублей от «Российского фонда фундаментальных исследований», сообщает URA.RU.
Соответствующее соглашение заключили в Москве губернатор региона Максим Решетников и председатель совета фонда, академик Владислав Панченко.
Договорённость рассчитана на пятилетний срок. Она предусматривает поддержку фундаментальных исследований. Фонд окажет помощь в размере 34 млн рублей научным проектам, отобранным по региональным конкурсам. Край, со своей стороны, софинансирует проекты в том же объёме.
В рамках соглашения ежегодно более 100 научных проектов пермских учёных смогут получить грантовую поддержку.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал в 1,5 раза повысить финансирование науки.