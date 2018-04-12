Пермский край получит 34 млн рублей на фундаментальные научные исследования

Договорённость рассчитана на пятилетний срок. Она предусматривает поддержку фундаментальных исследований. Фонд окажет помощь в размере 34 млн рублей научным проектам, отобранным по региональным конкурсам. Край, со своей стороны, софинансирует проекты в том же объёме.

В рамках соглашения ежегодно более 100 научных проектов пермских учёных смогут получить грантовую поддержку.