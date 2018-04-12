Кураев: Гагарин не мог не отрицать существование Бога

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН не посчитал странной путаницу с религиозной принадлежностью первого космонавта.

«Было бы странно, если бы Гагарин не отрицал существование Бога. Он был человеком своего времени и своей культуры. Никакого диссидентства за ним не отмечалось. С другой стороны есть интересные, почти что фотодокументальные материалы, где патриарх Алексий I с Гагариным на приеме в Кремле. Я убеждён, что этот снимок сделан не на приёме в честь полета Гагарина. Патриарха часто приглашали в Кремль на многие приемы в советские годы. Естественно, на них был и Гагарин, с которым фотографировались все, в том числе и патриарх», — рассказал собеседник НСН.

Чаплин: Гагарин не был вульгарным атеистом Кураев рассказал о существовании множества рассказов, которые то подтверждают, то отрицают тот факт, что Гагарин был атеистом. Например, рассказ о том, как в Казахстане в те годы жил митрополит Иосиф и на него стали давить советские спецслужбы, чтобы он в День космонавтики должен произнести в храме проповедь на тему полета Гагарина в космос. Пригрозили, что если такой службы не будет, то храм закроют, лишат регистрации. Митрополит согласился. Когда он вышел на проповедь, то сказал: «Вот говорят, что Гагарин в космос летал и Бога не видал. А Бог его очень даже хорошо видел, и представляете, даже благословил».

«В целом получается, что информация о религиозности Гагарина существует на уровне рассказов и историй. Разумеется, записи никто не вел. Если брать того же Валентина Петрова, то не понятно на сколько он серьезный человек. Одновременно с этим нужно сказать, что какой-то общей позиции РПЦ в отношении исторической фигуры Юрия Гагарина нет. Так же как и нет негативного к нему отношения», — резюмировал протодиакон.