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Кураев: Гагарин не мог не отрицать существование Бога
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Кураев: Гагарин не мог не отрицать существование Бога 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Своё отношение к религии летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин выразил в своей книге «Дорога в космос», где назвал полет в космос «сокрушительным ударом церковникам». По мнению историка из Университета Виктории, эту книгу можно считать автобиографической лишь условно, так как со слов Гагарина книгу записывали корреспонденты газеты «Правда», а редактором был высокопоставленный офицер. Таким образом, официальная «автобиография» необязательно отражает убеждения Юрия Гагарина, а просто могла быть инструментом пропаганды. В свою очередь Валентин Петров, один из работников Центра подготовки космонавтов в России из первого потока, рассказывал о том, как он и Гагарин посетили Троице-Сергиевой Лавру.
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН не посчитал странной путаницу с религиозной принадлежностью первого космонавта.
«Было бы странно, если бы Гагарин не отрицал существование Бога. Он был человеком своего времени и своей культуры. Никакого диссидентства за ним не отмечалось. С другой стороны есть интересные, почти что фотодокументальные материалы, где патриарх Алексий I с Гагариным на приеме в Кремле. Я убеждён, что этот снимок сделан не на приёме в честь полета Гагарина. Патриарха часто приглашали в Кремль на многие приемы в советские годы. Естественно, на них был и Гагарин, с которым фотографировались все, в том числе и патриарх», — рассказал собеседник НСН.
Чаплин: Гагарин не был вульгарным атеистом Кураев рассказал о существовании множества рассказов, которые то подтверждают, то отрицают тот факт, что Гагарин был атеистом. Например, рассказ о том, как в Казахстане в те годы жил митрополит Иосиф и на него стали давить советские спецслужбы, чтобы он в День космонавтики должен произнести в храме проповедь на тему полета Гагарина в космос. Пригрозили, что если такой службы не будет, то храм закроют, лишат регистрации. Митрополит согласился. Когда он вышел на проповедь, то сказал: «Вот говорят, что Гагарин в космос летал и Бога не видал. А Бог его очень даже хорошо видел, и представляете, даже благословил».
«В целом получается, что информация о религиозности Гагарина существует на уровне рассказов и историй. Разумеется, записи никто не вел. Если брать того же Валентина Петрова, то не понятно на сколько он серьезный человек. Одновременно с этим нужно сказать, что какой-то общей позиции РПЦ в отношении исторической фигуры Юрия Гагарина нет. Так же как и нет негативного к нему отношения», — резюмировал протодиакон.
Напомним, что Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мировой истории, который совершил полёт в космическое пространство. С космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Гагарин. После 108 минут полёта Гагарин успешно вернулся на Землю.
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