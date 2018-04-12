Известный научный журналист прочтет две лекции в Воронеже

24 апреля в Информационном центре по атомной энергии (Рабочий проспект, 100) пройдет лекция на тему «Журналистика будущего»: как писать о научных трендах и прогрессе, о прогнозах и о будущем, об инновациях и технологических революциях. Начало в 12.00. Вход свободный.

В этот же день в 17.00 в детском «Кванториуме» (проспект Труда, 65) Андрей Константинов поговорит со слушателями о том, что происходит с мировой наукой и как использовать в статьях статистику и инфографику.