Ещё
Известный научный журналист прочтет две лекции в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный научный журналист прочтет две лекции в Воронеже 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
В Воронеже пройдут лекции известного журналиста, редактора отдела науки журнала «Русский Репортер» и редактора «Кота Шредингера» Андрея Константинова.
24 апреля в Информационном центре по атомной энергии (Рабочий проспект, 100) пройдет лекция на тему «Журналистика будущего»: как писать о научных трендах и прогрессе, о прогнозах и о будущем, об инновациях и технологических революциях. Начало в 12.00. Вход свободный.
В этот же день в 17.00 в детском «Кванториуме» (проспект Труда, 65) Андрей Константинов поговорит со слушателями о том, что происходит с мировой наукой и как использовать в статьях статистику и инфографику.
АиФ: последние новости
В Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 Врачи рассказали о состоянии здоровья пилотов упавшего под Воронежем Як-130 В регионе набирают популярность золотые карты Сбербанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии471
Суд изменил приговор Улюкаеву226
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН26
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение