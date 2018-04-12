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Интересный факт: в одном из храмов Челябинска хранится лобная кость апостола Андрея
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Интересный факт: в одном из храмов Челябинска хранится лобная кость апостола Андрея 

Хорошие новости 8 часов назад
Фото: Хорошие новости
Свято-Троицкая церковь Челябинска окружена суетой. Оживление вокруг храма начинается с первыми петухами и царит до глубокой ночи: с самого утра народ стягивается на окрестные рынки ("Зеленый", «Китайский», «Европа-Азия»), гремят трамваи, шумят машины. Церковь стоит на важном транспортном узле, и большинство людей, ежедневно проходящих мимо кирпичных стен Троицкого храма, не знают его секрета. А вот прихожане знают — внутри, в изысканной раке хранится лобная кость с главы Андрея Первозванного. Друга Христа, который первым был призван на служение и который, согласно преданию, проповедовал христианство на землях Скифии — будущей Святой Руси.
Троицкая церковь. Фото: travelask.ru  Даже с культурной, а не только религиозной точки зрения наличие в городе святыни такого уровня вызывает шок. Еще бы: часть главы апостола Андрея, как она здесь оказалась? Рассказываем: эта история началась в конце XIX века, когда в небольшой церквушке, стоящей на месте современного Свято-Троицкого храма, служил удивительный пастырь — протоиерей Иоанн Днепровский. По сведениям, оставшимся в архивах, он был человеком бесконечно отзывчивым, ревностным и доброжелательным ко всем. Естественно, священник не мог не помочь афонским монахам, которые однажды приехали на Урал за подаяниями на Андреевский скит, где обитали. Дело в том, что в те годы святая гора Афон находилась в упадке: монастыри томились под турецкой оккупацией, иноки жили чуть ли не впроголодь и чтобы выжить, ездили в Россию за пожертвованиями. Оказавшись на Южном Урале, монахи получили щедрую поддержку от отца Иоанна — тот хоть и не был иноком, но очень уважал монашество — и, прощаясь, пригласили его к себе на Афон.
Путешествие для уже немолодого человека было отчаянным, но в 1884 году он рискнул и отправился в Грецию и Иерусалим. Как выяснилось позже, поездка имела огромное значение не только для него, но и для всей страны. Монахи запомнили доброту отца Иоанна и подарили ему мощи Святого Андрея Первозванного — часть лобной кости апостола, — копию чудотворной иконы «Иверская» и мощи Святого целители Пантелеимона. Так святыни оказались в Челябинске.
Старинный киот, в котором хранились мощи Апостола Андрея
В описи имущества Свято-Троицкой церкви за 1891 год зафиксировано: «на особом столике находится медный позлащенный киот с серебряно-чеканной работы главою Апостола Андрея Первозванного. В этом киоте находятся части Святых Мощей: в челе серебряной главы вложены части черепа Святого Апостола Андрея Первозванного, а позади серебряной главы, в особом небольшом медно-позлащенном ковчежце, вкладывающемся в киот, находится часть Святых мощей Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона. Длина киота 10, ширина 6 вершков и вышина 4 вершка (соответственно 45, 27 и 18 см). Святыня пожертвована местной церкви в вечное владение в 1884 году Свято-Андреевским скитом, находящимся на Святой горе Афонской».
В 1914 году на месте старой церквушки возвели величественный собор из красного кирпича, туда-то и поставили на «вечное хранение» киот с мощами. Тысячи верующих со всего Урала прикладывались к святыне, молились и исцелялись. Но так было недолго: грянула революция, и в 1929 году храм закрыли, однако не взорвали, как другие церкви, а переделали под краеведческий музей. Там же, в музее остался и киот с мощами. История о лобной кости Апостола Андрея всплыла вновь лишь в начале «нулевых» годов, когда церковная комиссия досмотрела киот и ахнула — мощей Святого Андрея там не было! Внутри лежали старые газеты и кусочек мощей целителя Пантелеимона, залитый воском. Как выяснилось позднее кто-то смог спасти мощи от поругания и вывез их в Троице-Сергиевую лавру в Москве, где все это время частица главы апостола хранилась в серапиновой палате. Причем, на нее не обращали особого внимания, так как считали эти мощи «спорными» — монахи не могли доподлинно определить, откуда именно к ним «пришла» святыня и имеет ли она реальное отношение к одному из Двенадцати.
Лобная кость Апостола Андрея в новой (современной) раке
Но потом произошло чудо: в 2002 году в одном из челябинских краеведческих журналов краевед Николай Старцев опубликовал статью об утерянных мощах Апостола. Эта заметка каким-то невероятным образом попала в руки ризничему Троице-Сергиевой Лавры отцу Корнилию, который сразу вспомнил о «спорных мощах» в серапиновой палате. Концы с концами сошлись, а патриарх Московский и всея Руси Алексий II благославил вернуться мощам в место «вечного хранения», как завещали афонцы — в Троицкую церковь Челябинска. Златоустовские мастера изготовили для мощей новый, удивительной красоты ковчег и в 2008 году святыня отправилась на Южный Урал. По пути мощи на некоторое время оставляли в храмах разных городов страны: Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, пока в начале сентября 2008 года они не добрались до Челябинска.
— Не люди пришли к святыне, а святыня вернулась к людям, — говорил настоятель Свято-Троицкого храма Челябинска отец Игорь.
Мощи в храме
Крестным ходом из нескольких тысяч человек ковчег пронесли по всему городу и установили в храме. С тех пор поклониться и помолиться у мощей можно в любое время. Кстати, этим пользуются даже члены иностранных делегаций, ведь часть главы Апостола Андрея — великая святыня не только для Русской православной церкви, но и для всего христианского мира.
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