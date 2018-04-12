Чаплин: Гагарин не был вульгарным атеистом

После своего первого полета Юрий Гагарин получил всемирную известность и популярность. Можно даже сказать, что его боготворили. В то время появляется рассказ о том, что Гагарин то в космос летал, а бога не видел. Эта история использовалась для государственной атеистической пропаганды.

В эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о противоречивых свидетельствах религиозной принадлежности Гагарина, а так же о взаимоотношениях космонавтов и церкви.

«Есть действительно разные свидетельства об отношении Юрия Гагарина к церкви. Вроде бы в какие-то моменты он выражал, по крайней мере, формально свою верность атеистической идеологии. В тоже время известно, что его мать была верующей и на приеме в честь его полетов в Кремле брала благословение у патриарха Алексея I. Так же есть интересные воспоминания полковника Валентина Петрова , который был другом Гагарина о том, как они посещали Троице-Сергиеву лавру, о том, как Гагарин выражал свое недовольство разрушением Храма Христа Спасителя. По этим материала можно сказать, насколько это был верующий человек. У него была глубокая симпатия к историческому церковному наследию. То, что он посещал Троице-Сергиеву лавру, а также церковный музей, который находится в Московской духовной академии — факт и очевидно, что таким «вульгарным атеистом» его точно назвать нельзя», — рассказал о. Всеволод.

Космонавт рассказал, как почесать нос в скафандре и угнать МКС Протоирей сделал вывод, что по имеющимся материалам Гагарин не вел атеистическую пропаганду, а разговоры о том, что Гагарин «в космос летал и бога там не видал», похоже, велись все-таки не им самим. Однако со времени полета первого человека в космос отношения космонавтов и церкви разительно изменились.

«Сейчас же священнослужители духовно окормляют (наставление духовного лица — прим. НСН) космонавтов, участвую в освящении космических кораблей, часто сопровождают духовно работу тех, кто строит космические аппараты и руководит их запусками. Так что сейчас отношения между церковью и освоителями космоса очень интенсивные и искренние», — рассказал протоиерей.

Напомним, что 12 апреля 1961 советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос на корабле-спутнике «Восток». Облетев земной шар за 1 час 48 минут, он благополучно возвратился на Землю.