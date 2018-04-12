Реконструкцию оборудования по защите икон завершили в церкви Двенадцати апостолов в Москве

В церкви Двенадцати апостолов в Московском Кремле завершилась реконструкция оборудования по защите икон, храм вновь открыт для посещения, говорится в сообщении пресс-службы Музеев Московского Кремля.

«В Патриаршем дворце Московского Кремля завершена реконструкция оборудования по защите икон экспозиции церкви Двенадцати апостолов. В преддверии высокого туристического сезона храмовое пространство вновь открыто для посещения», — говорится в сообщении.

Церковь Двенадцати апостолов, построенная в XVII веке при патриархе Никоне, являлась домовым храмом главы Русской православной церкви . В настоящее время в здании расположена экспозиция иконописи XVII-XVIII веков, в которой представлены работы царских изографов, включая Симона Ушакова и Федора Зубова. Среди экспонатов «Андрей Первозванный» из кремлевского Чудова монастыря, «Иоанн Предтеча в пустыне», «Иоанн-воин» и другие.

Кроме того, в церкви находится иконостас, перенесенный из Вознесенского монастыря, который находился на территории Московского Кремля и был разрушен в 1929 году.

«Проект витрин, защищающий иконы от возможных повреждений, разрабатывался в течение года. Сейчас иконы экспонируются за стеклом с особой подсветкой снизу, создающей ощущение парения в воздухе. Благодаря новому освещению у посетителей Патриаршего дворца есть возможность рассмотреть иконы в мельчайших деталях», — отмечается в материале.

Работа над созданием оборудования проводилась при поддержке партнера и члена Общества друзей Музеев Московского Кремля ООО «Газпром экспорт».