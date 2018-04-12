О новорожденной дочери оракула ЧМ-2018 и пророческих талантах

Самарский оракул чемпионата мира по футболу — 2018 козочка Забияка буквально огорошила общественность: оказывается, предсказательница была в интересном положении, но скрывала это не только от поклонников, но и даже от сотрудников зоопарка. Как отразится материнство на профессиональных обязанностях и задиристом характере Забияки? Наша съемочная группа одной из первых навестила молодую маму и малыша.

Козлёнок родился 9 апреля, это девочка. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. В это сложно поверить, но для сотрудников зоопарка интересное положение Забияки стало неожиданностью. То, что оракул чемпионата «на сносях», поняли не сразу.

"В один прекрасный день мы её вывели на обычную акцию — пообщаться с людьми, с детьми, с посетителями зоопарка. И заметили, что она несколько пополнела. Ну, думаем, наверное, кушает много. Хотя она и не склонна к полноте. Потом ветврач подошла, пощупала её, а там, оказывается, что-то есть!”, — рассказала заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка Алена Киреева.

Оракулом мирового футбольного первенства Забияку выбрали сами самарцы. И пока она со своей задачей успешно справляется: предсказала исходы матчей сборной России с Бразилией Францией . И даже новый виток санкций. Также коза уверена, что российские футболисты выйдут из группы на чемпионате мира по футболу. Как лицо публичное Забияка продолжает участвовать в акциях, только вот характер после рождения первенца так и остался задиристым.

Новорожденный малыш пока талант к предсказанию не проявил. Но он ещё долго будет с мамой и вполне может перенять этот дар — с молоком оракула. В ближайшем будущем Забияке предстоит угадать исход первого тестового матча на «Самара Арене».