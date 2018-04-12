Изъятую на таможне старинную икону передадут в курский музей

Икона была обнаружена в ходе таможенного досмотра в автомобильном пункте пропуска «Тёткино» в апреле 2017 года

Как сообщают в Центральном таможенном управлении, 50-летняя гражданка Украины пыталась вывезти икону на территорию своей страны. Святыню, завёрнутую в вещи женщины, таможенники обнаружили в её сумке. Нарушительница пояснила, что икона досталась ей в наследство от умершего в России брата. Женщина заверяла, что не знала о том, что икона может являться культурной ценностью и её необходимо декларировать перед вывозом из страны.

Икону «Богоматерь Смоленская Одигитрия» изъяли и отправили на экспертизу. Исследование показало, что образ, изготовленный в России в конце ХIХ — начале ХХ веков, действительно относится к категории культурных ценностей, а значит требует специальных условий при перемещении через таможню. По оценке экспертов, рыночная стоимость иконы составляет 12 тысяч рублей. На основании выявленных нарушений в отношении гражданки Украины таможенники составили два протокола об административных правонарушениях.