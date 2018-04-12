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Петербургские руферы забрались на купол Успенской церкви
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Петербургские руферы забрались на купол Успенской церкви 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Трое молодых людей минувшей ночью пробрались на купол Успенской церкви на Васильевском острове.
Пройдя через соседние здания, руферы залезли на крышу храма, а затем на ее купол. Весь процесс записывался на видео и выкладывался в Инстаграм. Попав на вершину церкви, один из молодых людей начал распивать спиртные напитки и выражаться нецензурными выражениями. Действия руфера могут привести к трем годам лишения свободы. Личность молодого человека установлена, однако пока что никакой реакции от полиции и следственного комитета не последовало.
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