Петербургские руферы забрались на купол Успенской церкви

Трое молодых людей минувшей ночью пробрались на купол Успенской церкви на Васильевском острове.

Пройдя через соседние здания, руферы залезли на крышу храма, а затем на ее купол. Весь процесс записывался на видео и выкладывался в Инстаграм. Попав на вершину церкви, один из молодых людей начал распивать спиртные напитки и выражаться нецензурными выражениями. Действия руфера могут привести к трем годам лишения свободы. Личность молодого человека установлена, однако пока что никакой реакции от полиции и следственного комитета не последовало.

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