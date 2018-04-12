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Церковь Двенадцати апостолов Московского Кремля открылась после реконструкции оборудования по защите икон
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Церковь Двенадцати апостолов Московского Кремля открылась после реконструкции оборудования по защите икон 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.
«В Патриаршем дворце Московского Кремля завершена реконструкция оборудования по защите икон экспозиции церкви Двенадцати апостолов. В преддверии высокого туристического сезона храмовое пространство вновь открыто для посещения», — говорится в сообщении.
В настоящее время здесь расположена экспозиция иконописи XVII-XVIII веков, представляющая работы лучших царских изографов, включая Симона Ушакова и Федора Зубова. Среди представленных икон — «Андрей Первозванный» из кремлевского Чудова монастыря, «Иоанн Предтеча в пустыне», «Иоанн-воин» и другие. Кроме того, в церкви находится иконостас, перенесенный из Вознесенского монастыря, разрушенного в 1929 г.
«Проект витрин, защищающий иконы от возможных повреждений, разрабатывался в течение года. Сейчас иконы экспонируются за стеклом с особой подсветкой снизу, создающей ощущение парения в воздухе. Благодаря новому освещению у посетителей Патриаршего дворца есть возможность рассмотреть иконы в мельчайших деталях», — отметили в пресс-службе.
Церковь Двенадцати апостолов, построенная в XVII веке, при патриархе Никоне, являлась Домовым храмом главы Русской православной церкви.
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