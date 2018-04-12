Ещё
Дело изготовления резных наличников для храма в Академическом районе получило высокую поддержку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело изготовления резных наличников для храма в Академическом районе получило высокую поддержку 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в изготовлении резных наличников для храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках. Акция прошла в рамках благотворительного фестиваля «Пасхальный дар».
Мэр Москвы Сергей Собянин передал настоятелю храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских иерею Алексею Петухову сертификат Правительства Москвы на изготовление наличников. Святейший Патриарх Кирилл преподал Первосвятительское благословение на успешное окончание строительных работ.
От лица прихода иерей Алексей Петухов поздравил высоких гостей с праздником Пасхи и вручил им памятные подарки — два расписных Пасхальных яйца. В ходе краткой состоявшейся беседы Святейший Патриарх подчеркнул важность развития различных сторон приходской жизни: образовательной, социальной, молодежной. На встрече присутствовал молодежный актив храма.
Твоя Газета: последние новости
Благочинный Андреевского церковного округа совершил Пасхальные Богослужения в храме Живоначальной Троицы Сегодня москвичи могут увидеть «кровавую» Луну Для детей из Центра реабилитации ТЦСО устроили Пасхальный концерт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса332
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому168
Улюкаев удивил тюремным досугом72
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ160
«Судный день» стал на минуту ближе168
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение