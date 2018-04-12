Дело изготовления резных наличников для храма в Академическом районе получило высокую поддержку

Мэр Москвы Сергей Собянин передал настоятелю храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских иерею Алексею Петухову сертификат Правительства Москвы на изготовление наличников. Святейший Патриарх Кирилл преподал Первосвятительское благословение на успешное окончание строительных работ.

От лица прихода иерей Алексей Петухов поздравил высоких гостей с праздником Пасхи и вручил им памятные подарки — два расписных Пасхальных яйца. В ходе краткой состоявшейся беседы Святейший Патриарх подчеркнул важность развития различных сторон приходской жизни: образовательной, социальной, молодежной. На встрече присутствовал молодежный актив храма.