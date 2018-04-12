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В Бунинке покажут «Церкви города Орла»
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В Бунинке покажут «Церкви города Орла» 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Выставка, приуроченная к юбилейным датам закладки Троице-Васильевского и Ахтырского храмов, откроется сегодня, 12 апреля, в Бунинской библиотеке Орла.
По информации пресс-службы правительства Орловской области, в экспозиции будут представлены издания, посвященные орловским храмам. Среди них библиографический справочник «Церкви и монастыри города Орла», книга Владимира Матвеева «Орел на старых открытках».
Также читатели смогут познакомиться с материалами научно-практической конференции «Прошлое глазами историков», «Сборник Орловского церковного историко-археологического общества» и книгой Елены Ашихминой «В этом странном городе…».
С архитектурой церквей знакомит издание искусствоведа Владимира Неделина и художника Вячеслава Ромашова «Архитектурные древности Орловщины». Экспозицию дополняет фотоальбом «Храмы России», открытки с видами старого Орла, календари, посвященные Ахтырской (Никитской) и Троице-Васильевской церквям.
Работа выставки продлится до 14 мая.
Сообщение В Бунинке покажут «Церкви города Орла» появились сначала на РИА 57.
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