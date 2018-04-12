Как воевал Адольф Гитлер в Первую мировую войну

Адольф Гитлер вошел в историю, как человек, развязавший Вторую мировую войну. Как личность будущий основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха и фюрер Германии во многом сформировался в годы Первой мировой войны. Какой же была война Адольфа Гитлера в ту пору, когда он был не верховным главнокомандующим, а одним из многих солдат Первой мировой?

Адольф до Первой мировой

Провалившись в первом туре в Венскую художественную академию, Адольф Гитлер занялся тем, что мы сегодня называем «косить от армии»: он менял адреса, переезжал с места на место, всячески уклоняясь от призыва в австрийскую армию. Он не желал служить бок о бок с евреями, чехами и представителями других национальностей, которых он позже объявит «недочеловеками». В мае 1913 года Гитлер перебрался из Вены в Мюнхен. Зарабатывал он, продавая свои картины и выполняя на заказ вывески и афиши. Австрийская полиция, тем временем, отыскивала его, как «уклониста». В конце концов, ему пришлось даже пройти освидетельствова

ние в Зальцбурге, и комиссия признала будущего фюрера непригодным к военной службе.

Адольф — доброволец

Когда началась Первая мировая, Гитлеру было 25 лет. По его собственным словам, он был очень обрадован известию о начале войны. Он тут же подал заявление на имя короля Баварии с просьбой служить в Баварской армии, и получил в ответ приглашение явиться в любой баварский полк. Службу Гитлер начал в 6-м резервном батальоне 2-го баварского пехотного полка №16, который состоял из добровольцев. 8 октября Гитлер присягнул на верность королю Баварии и императору Францу Иосифу

Адольф на войне

Войну Адольф Гитлер начал на Западном фронте в октябре 1914 года. Участвовал в битве при Изере и в боях под Ипром. Воевал, видимо, очень недурно, поскольку 1 ноября 1914 года ему было присвоено звание ефрейтора. Гитлер был переведен связным в штаб полка.

В 1914 году ефрейтор Гитлер участвовал в позиционных боях во Французской Фландрии, в 1915 — воевал под Нав-Шапелем и Аррасом, в 1916 году — в битве при Сомме. Был ранен. Из госпиталя вернулся в свой полк. В 1917 году — снова Фландрия и Верхний Эльзас, сражения под Аррасом, Артуа. В 1918 году Гитлер участвовал в весеннем наступлении во Франции , в боях под Суассоном и Реймсом, на Марне и в Шампани. Отличился при доставке донесений на артиллерийские позиции в очень тяжелых условиях и спас немецкую пехоту от обстрела собственной артиллерией. 15 октября 1918 года под Ла Монтенем был отравлен газом. В результате тяжелого поражения нервной системы временно лишился зрения. Лечился сначала в полевом госпитале, а затем — в психиатрическом отделении прусского тылового лазарета в Лазевальке. Именно здесь, в госпитале, Адольф Гитлер узнал о капитуляции Германии и свержении кайзера. По его собственным воспоминаниям, известие о капитуляции стало для Гитлера тяжелейшим потрясением в жизни.

Награды Адольфа

Солдатом ефрейтор Гитлер был, судя по всему, храбрым. В декабре 1914 года он был награжден Железным крестом II степени. В сентябре 1917 года — Крестом с мечами за боевые заслуги III степени. В мае 1918 года получил полковой диплом за выдающуюся храбрость, а затем — знак отличия за ранения. В июле 1918 года Гитлеру был вручен Железный крест I степени.

Боевые товарищи об Адольфе

По многочисленным свидетельствам, ефрейтор Гитлер воевал храбро и умело. Сослуживец Гитлера по 16-ому Баварскому пехотному полку по фамилии Мейер, вспоминая о храбрости Гитлера, вспоминает так же и свидетельство другого их сослуживца, Шлеехубера. Тот характеризовал Гитлера как «хорошего солдата и безупречного товарища». По словам Шлеехубера, он никогда не видел чтобы Гитлер «каким-либо образом испытывал дискомфорт от службы или уклонялся от опасности», равно как не слышал о нем за время его нахождения в дивизии «ничего отрицательного».

Все это — лишнее подтверждение простого факта: послужной список сам по себе не говорит о человеке решительно ничего.