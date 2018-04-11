Премьера! Предсказания смерти: карта будущих катастроф 

20 апреля в 21:00 на РЕН ТВ вам расскажут поистине удивительную историю.
В 1996 году инженер Гордон Майкл Скаллион издал «Карты будущего мира», где обозначил очаги крупных катастроф. Большинство его предсказаний уже сбылось. Чьи ещё пророчества оказались верны на 100 процентов? Как французу Жаку Нетзерману удалось в 1984 году предсказать Чернобыльскую катастрофу, распад СССР, трагедию 11 сентября и приход к власти в США темнокожего президента? О чем обладающие даром предвидения предупреждают Россию и мир сегодня? Какое будущее обещают планете ученые — аналитик Кевин Месенгли, заранее просчитавший большинство мировых финансовых кризисов и многие события на ближнем Востоке, и профессор Алан Лихтман, угадавший всех президентов США? Кто приписывает пророкам прошлого всё новые «успешные предвидения»? И смогут ли самые известные предсказатели России начертить карту будущих катастроф прямо в эфире? Смотрите на РЕН ТВ!