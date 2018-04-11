Президент Франции призвал восстановить связи между государством и церковью

Однако, если раньше речь шла в целом о протоколе, то на этот раз, взяв слово, французский лидер поверг в изумление присутствовавших, среди которых помимо элиты церковников были депутаты, сенаторы, видные представители местной интеллигенции. В стране, где светскость, часто достаточно жесткая, практикуется со времен взятия Бастилии, а по закону от 1905 года церковь отделена от государства, Эмманюэль Макрон во всеуслышание заявил, что необходимо между ними восстановить утерянные связи.

До сих пор католики Франции ощущали со стороны власти холодное неприятие

"Связь между церковью и государством разрушена. Мне и вам ее надо восстановить, для чего нет иного средства, как правдивый диалог", — заявил Макрон, подчеркнув, что такой диалог важен в сложный для общества момент, когда «ткань нации хрупка и может разорваться».

По словам главы Пятой республики, церковь, которая не интересуется насущными вопросами общества, «до конца не выполняет свой долг», также как и президент, который «не проявляет интереса к церкви и католикам». Макрон, которого сопровождали жена Брижит и шеф МВД Жерар Колон (он по совместительству отвечает за вопросы культа), дал высокую оценку католицизму и практикующим его соотечественникам «в силу собственной биографии, персональных и интеллектуальных пристрастий». И действительно, как в свое время Макрон поделился с христианским журналом La Vie ("Жизнь"), в 12-летнем возрасте он по собственной инициативе крестился и учился в родном городе Амьене в частной школе Ордена иезуитов, что сказалось на его формировании как личности.