Ещё
В музее Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии Георгию Петухову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В музее Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии Георгию Петухову 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Полковник Георгий Петухов все свои силы отдавал подготовке научно-педагогических кадров, развивал самые смелые научные идеи, которые в последующем широко были подхвачены различными научными школами.
В музее Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии заслуженному работнику науки Российской Федерации полковнику Георгию Петухову и приуроченную 90-летию со дня рождения его рождения.
Торжественное мероприятие началось со вступительной речи заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора Юрия Кулешова.
«Академия в первую очередь известна своими людьми, и стоит она на тех, кто работал на благо и во имя нашей Родины, нашего учебного заведения. Георгий Борисович Петухов по праву относится к таким людям. Он был настоящим патриотом академии. Практически на каждом факультете знали этого учёного, который все свои силы отдавал подготовке научно-педагогических кадров, развивал самые смелые научные идеи, которые в последующем широко были подхвачены другими научными школами», — сказал Юрий Кулешов.
На мероприятии присутствовали командиры подразделений, сотрудники кафедр, а также приглашённые гости.
Почётное право открыть экспозицию было предоставлено профессору 52-й кафедры доктору технических наук полковнику в отставке Александру Доронину и доценту 61-й кафедры кандидату технических наук полковнику в отставке Владимиру Ивановичу Якунину.
В завершение мероприятия для всех желающих была организована обзорная экскурсия по музею академии.
ТК «Звезда»: последние новости
Митрополит Кирилл поздравил военных комиссаров области со 100-летием военкоматов В Иерусалиме православные со всего мира ждут сошествия Благодатного огня Путин поздравил православных христиан с великим праздником Пасхи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«РФ понесет от американцев большой ущерб»82
Мэй направила флот к Сирии289
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»108
«РФ не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии»13
Взлетевшая нефть воскресила рубль35
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение