Фото из социальной сети«Приезжайте почаще, но когда снесут синие заборы». Максим Галкин в 15 раз выступил в Нижнем Новгороде
10 апреля в Нижнем Новгороде выступил Максим Галкин. Зрители, да и сам юморист поделились в социальной сети впечатлениями от концерта. Концертом остались довольны все. Было много шуток «без цензуры».
«Спасибо! 15-ый раз с сольным концертом в Нижнем Новгороде, спасибо, дорогие нижегородцы, за зрительскую верность. Люблю вас! До встречи!», — написал в Instagram Максим Галкин.
Муж Пугачёвой опубликовал короткое видео с концерта. Судя по ролику, поклонницы делали с Максимом Галкиным селфи и дарили ему подарки.
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Некоторым поклонникам удалось поймать артиста за кулисами.
«Мама мне часто говорит, что я лучше всех, но не сегодня, ведь у нас в Нижнем был такой замечательный человек. Был великолепный концерт, я получил кучу эмоций. Спасибо большое. Приезжайте почаще, но когда снесут синие заборы», — написал один из фанатов.
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«Нижегородская правда» писала о 6-летнем нижегородце, который удивил Максима Галкина в «Лучше всех».