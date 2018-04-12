Патриарх Кирилл исполнил желание пожизненно осужденного 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл исполнил пожелание осужденного на пожизненное лишение свободы и отбывающего заключение в Бутырской тюрьме. Предстоятель РПЦ посетил режимное учреждение в праздник Пасхи 8 апреля. Содержащийся в Бутырке смертник попросил патриарха о возможности для заключенных по большим праздникам посещать церковные службы, пишет «Русская планета».
В понедельник этому заключенному позволили присутствовать на праздничном богослужении по случаю Светлой седмицы в Покровском храме следственного изолятора №2 в Москве.